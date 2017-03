Cinq smartphones à moins de 350 euros

Dans sa catégorie, il figure dans le haut du panier. Légèrement plus cher que ses concurrents directs, il est aussi plus puissant et sa batterie plus endurante. Mais surtout, il est le seul à proposer un double capteur photo à ce prix-là (12 Mpx RGB et 2 Mpx en monochrome). Il vise d’ailleurs principalement une cible jeune avec de nombreuses fonctionnalités pour les séduire : un grand écran Full HD de 5,5 pouces (1920 x 1080 px), un design mince (8,2 mm) légèrement incurvé sur l’arrière et un châssis mêlant verre et alu. Très fluide et rapide, il dispose aussi d’une batterie de 3.340 mAh pour tenir très longtemps. Le Honor 6X propose une version avec 32 Go de stockage et 3 Go de mémoire vive, ou une version 64 Go de stockage et 4 Go de mémoire vive. Et pour les accrocs des selfies, une bonne nouvelle : la caméra de 8 Mpx à l’avant, bien mieux que de nombreux smartphones haut de gamme. Comme les autres smartphones, il dispose d’un port double SIM (pour le second slot, il faudra choisir entre une 2e SIM ou une carte MicroSD pour étendre la mémoire de stockage). On aime beaucoup la surcouche EMUI propre aux appareils Honor et Huawei (maison-mère) et la grande réactivité du déverrouillage par le capteur d’empreinte digitale.





Honnêtement, à ce prix-là, on ne lui trouve guère de défauts.





Prix : 249 € - Disponible en argent, gris et doré – Pour commander : www.hihonor.com