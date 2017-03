Le sextoy connecté collectait les données intimes des utilisateurs à leur insu

"Nous sommes heureux d’être arrivé à un accord juste et raisonnable dans cette affaire", a déclaré de son côté Standard Innovation au magazine Fortune. "Nous prenons la question de la sécurité des données privées des clients très au sérieux. Nous avons amélioré notre politique en la matière, augmenté la sécurité de l’application, fourni plus de choix aux clients à propos des données qu’ils souhaitent partager et nous continuons de travailler avec des experts de la vie privée et de la sécurité pour améliorer l’application." De quoi rassurer les futurs utilisateurs ?