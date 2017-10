"Si j’avais investi mes économies dans le Bitcoin, aujourd’hui je serais millionnaire !"

Le bitcoin est la toute première monnaie virtuelle. Elle fait son apparition en 2009 et son mystérieux inventeur est un inconnu qui se cache derrière l'alias Satoshi Nakamoto. Si l’on ne sait pas vraiment qui est à l’origine de cette monnaie, on connaît la signification de son nom : celui-ci vient de bit – une unité de mesure en informatique – et de coin, qui signifie monnaie en anglais. Conçues comme une alternative aux monnaies encadrées par des banques centrales et aux marchés traditionnels, les cryptomonnaies font de plus en plus parler, aussi bien dans les médias que dans le secteur de la Fintech : ces startups qui réinventent la finance à l’aide des technologies.





Passionné de technologies, et surtout curieux, Thomas, un Français d'une trentaine d'années, a décidé de sauter le pas il y a tout juste deux ans en investissant quelques économies dans la plus célèbre des cryptomonnaies. "En 2015, quand j'ai acheté mes premiers bitcoins, le cours était à 355 euros, j’en avais acheté pour 30 euros", se rappelle ce geek au look rastafari, dreadlocks, t-shirt délavé et baggy. "A l'époque, c'était plus par curiosité que pour faire un placement financier. Cela faisait quelques temps déjà que j’avais entendu parler de cette technologie, poursuit-il. Etant informaticien, j’avais envie de comprendre le fonctionnement de cette monnaie virtuelle. Je suis donc allé lire le white paper de Satoshi Nakamoto (le mystérieux inventeur du Bitcoin, ndlr). C’est un article assez court, qui présente le concept de cette cryptomonnaie."