Sites web niant l’Holocauste : Google remet les choses en place

Quand on est assez malin et qu’on a compris son fonctionnement, il est visiblement facile de berner le moteur de recherche Google. Un site négationniste américain a réussi pendant plusieurs semaines à figurer en tête des requêtes demandant "Est-ce que l’Holocauste a existé". Et la première réponse à la question était un lien vers le site suprématiste Stormfront qui expliquait en 10 points pourquoi l’Holocauste n’avait jamais existé.





Critiqué pendant de nombreuses semaines, Google a fini par réagir après avoir refusé préalablement, indiquant que le site Stormfront n’était pas associé à Google et l’entreprise ne pouvait donc pas agir sur le résultat des requêtes. "Nous ne retirons pas de contenus de nos résultats, sauf dans des circonstances très précises comme les contenus illégaux, les logiciels malveillants et les pages qui contreviennent aux règles fixées par notre webmaster," avait expliqué à Forbes un porte-parole de Google, ajoutant que la page Les 10 raisons pour lesquelles l’Holocauste ne s’est jamais produit. La firme de Mountain View a finalement choisi de faire reculer manuellement dans les suggestions en effectuant quelques modifications dans le référencement, mais le site n’a pas pour autant disparu.





"Google a été conçu avec la volonté de fournir aux gens des résultats de grande qualité et faisant autorité pour leurs recherches", a indiqué Google dans un communiqué publié par The Verge. "Nous nous efforçons de donner aux utilisateurs une large variété de contenus provenant de sources diverses et nous nous soutenons le principe d’un site web gratuit et libre. Juger quelles pages sur Internet répondent le mieux à une requête est un problème délicat et nous ne réagissons pas forcément toujours bien."