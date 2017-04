Smartphone : bientôt un écran qui s’auto-répare à la manière de Wolverine

Il vous glisse des mains et à ce moment-là le temps s’arrête. Comme dans un ralenti, vous voyez votre téléphone se rapprocher dangereusement du sol, tous vos muscles se tendent, votre mâchoire a beau s’être crispée, elle est grande ouverte et un cri silencieux défigure votre visage. C’est terminé, il est par terre. Vous vous penchez pour le ramasser mais au fond vous savez déjà que l’écran est cassé. Cette scène tout le monde la connait ou la redoute car c’est bien connu, les nouveaux smartphone super high-tech ne brillent pas par leur robustesse et leurs réparations coûtent un bras.