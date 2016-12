Le Samsung Galaxy S7, smartphone le plus difficile à réparer de l'année

Salué pour ses fonctionnalités et la qualité de ses photos, plébiscité par les acheteurs, le Galaxy S7 de Samsung repart pourtant avec le bonnet d'âne. iFixit lui reproche notamment d'être "un sandwich de colle et de verre", donc quasi impossible à ouvrir et réparer. Et cela lui vaut la noté de 3/10. Le fabricant sud-coréen réussit un doublé dont il se serait bien passé car le Galaxy S7 est devancé par le Galaxy Note 7 (4/10). Le smartphone grand format et grands problèmes de Samsung se voit notamment reproché d'être tout aussi difficile à ouvrir et sa batterie, source déjà de tous les maux et explosions, trop compliquée à remplacer. Point positif cependant : ses nombreux éléments amovibles.





En remontant le classement par le bas, on trouve ensuite l'iPhone SE (6/10) et l’iPhone 7 (7/10). Le fait de pouvoir facilement réparer écran et batterie sont salués, mais le format 4 pouces est jugé un peu trop fragile au niveau du bouton Touch ID de la reconnaissance digitale qui peut être abîmé trop facilement durant les réparations. iFixit reproche à l’iPhone 7 la nécessité d’avoir recours à 4 tournevis différents pour être démonté.





Le dernier né d’Apple partage d’ailleurs la 2e place avec le Google Pixel (7/10). Le premier smartphone 100% Google dispose de nombreux composants modulaires, mais iFixit déplore que l’appareil soit difficile à ouvrir sans risquer de casser l’écran.





Le prix du smartphone le plus facile à réparer est finalement décerné au G5, l'appareil modulable de LG (8/10). S'il n'a pas rencontré le succès commercial escompté, le porte-étendard du constructeur asiatique pourra se targuer d'avoir reçu les éloges de la communauté de "réparateurs" d'iFixit. Le G5 propose une conception modulable selon les besoins. Ainsi la batterie peut être remplacée pour un autre modèle, tout comme l'appareil photo et autres composants. De quoi forcément séduire les exigeants "démonteurs" d’iFixit.