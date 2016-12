Smartphones, jeux vidéo, objets connectés : toutes nos idées de cadeaux high-tech pour Noël

L’année a été riche en sorties de nouveaux smartphones. Que ce soit du côté d’Apple qui a enfin rendu son iPhone 7 étanche et a doté l’iPhone 7 Plus d’un double capteur photo (à partir de 769 € - Notre test), ou de celui du Galaxy S7 de Samsung, toujours aussi parfait sur les photos et qui mise sur l’originalité des bords incurvés du S7 Edge (à partir de 699 €), on a affaire à des valeurs sûres. Huawei s’est mué en 3e larron du marché. Le Mate 9 fera le bonheur de ceux qui recherchent une batterie très longue durée (2 jours) et un smartphone très performant qui embarque lui aussi un double capteur photo (699 €).