Soldes d'été : des cabines d’essayages futuristes pour augmenter les ventes

2.0 - Essayer des vêtements... sans les enfiler. Dans un coin de cette boutique, un étrange écran permet ce geste pour le moins intrigant. Un capteur se charge d'analyser la silhouette du client et superpose ensuite, virtuellement, chemise, veste et pantalons. Mais derrière l'aspect ludique de la manipulation se cache bien sûr un intérêt commercial : faire essayer plus de vêtements en moins de temps, c'est l'assurance de vendre plus !