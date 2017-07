Stéréotypes, sexe, complexes... vos recherches sur Google en disent parfois un peu trop sur vous

Seth Stephens-Davidowitz pointe une autre tendance des données Google qu'il a analysé : les recherches sur les stéréotypes de genre entre filles et garçons. L'auteur du livre note que "les parents googlisent 'est-ce que ma fille est en surpoids ?' à peu près deux fois plus qu'ils googlisent 'est-ce que mon fils est en surpoids ?'". Et de poursuivre : "Les parents sont probablement deux fois plus à demander comment faire perdre du poids à leurs filles qu'à demander la même chose pour leurs fils". Pourtant aux États-Unis à peu près 28% des filles sont en surpoids, pendant que 35% des garçons sont dans la même situation.