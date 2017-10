Super Mario Odyssey : découvrez le célèbre plombier dans une nouvelle vidéo

La vidéo permet d’en savoir davantage sur le rôle de Cappy, la casquette de Mario qui va prendre vie et l’aider dans sa quête pour retrouver Princesse Peach, une fois de plus enlevée par Bowser. Elle pourra même prendre la forme d’un ennemi ou d’un objet. On sait également pourquoi le jeu s’appelle Super Mario Odyssey. Odyssey, qui n’est autre que le vaisseau qui permet à Mario d’aller d’un monde à l’autre.





Nous avions eu l’opportunité d’avoir un avant-goût du jeu en juin dernier à l’E3. Sachez que Super Mario Odyssey reprend les fondamentaux qui ont fait le succès du jeu (des mini-jeux, un univers à parcourir, des méchants à éliminer, des pièces et éléments lune ou soleil à ramasser, etc.) Vous pourrez aussi jouer en coopération avec un ami (voire en ligne), et même prendre des photos de votre balade. Parmi les améliorations à attendre, il y a aussi le monde ouvert (mais pas toutes les portes) qui s’offre au moustachu et qu’il peut parcourir de manière moins linéaire que dans la version plateforme de ses aventures précédentes. Croiser des individus ayant des formes humaines "crédibles" demeure peut-être le plus intrigant.