Super Mario Run arrive bientôt sur Android

Nintendo reproduit ainsi la même campagne de communication savamment orchestrée pour le lancement sous iOS, calquant à un simple jeu mobile des préceptes de sortie de gros jeux vidéo (teasing, images, trailer, bande-annonce en Live-action...). La firme japonaise sait qu'elle a de l'or entre les mains : si le jeu est initialement gratuit (3 premiers mondes et les défis), les fans du plombier moustachu devront débourser 9,99 € pour tout débloquer (24 mondes et des options de JRI supplémentaires). Et selon l’institut Apptopia, seulement 1 à 2 % des personnes ayant téléchargé le jeu se disent prêtes à acquérir la version complète. La majorité des autres joueurs est freiné par le tarif imposé alors que la majorité des jeux sont gratuits et ne vous incitent qu’à acheter des objets en cours de partie.





Après le succès de Pokémon Go (jeu Niantic porté par Nintendo), du réseau social Miitomo et de Super Mario Run, Nintendo a déjà annoncé l’arrivée de deux à trois autres jeux mobiles l’an prochain.