Super Mario Run vaut-il ses 10 euros ?

Super Mario Run est un jeu mobile de type "runner", c'est-à-dire que le personnage avance latéralement sans que vous ne le contrôliez. Vous ne pouvez agir sur sa course que par des sauts par-dessus des obstacles ou des ennemis, pour briser des briques ou récupérer des pièces. SMR reprend tous les éléments de la franchise Mario Bros : des plaines aux mondes souterrains, des tortues sur lesquelles sauter à Bowser, le terrible méchant qui tente depuis des décennies d'enlever la Princesse Peach. Niveau ambiance, les inconditionnels vont se retrouver en terrain connu avec mêmes les plus célèbres gimmicks du héros en salopette ("Mario Time", "Here we go"). Les novices y découvriront des décors colorés et variés plutôt agréables visuellement.





Super Mario propose trois modes de jeu :

- Mondes : 24 niveaux répartis en six mondes avec des environnements différents (nuages, plaines, château, bateau, manoir, grotte...). Vous devez surtout récupérer cinq pièces colorées par niveau pour obtenir des tickets, de nouveaux personnages ou des options pour la construction. Il existe trois catégories de pièces (rose, violet, noir) que vous débloquez successivement dès que vous avez complété la gamme précédente dans une même partie, ce qui prolonge un peu la (courte) durée de vie du jeu. Pour le reste, SMR est plutôt très simple à jouer, avec une prise en main(s) des plus simple (vous appuyez pour sauter, un appui long propose un saut plus haut).





- Défis : vous allez affronter des joueurs du monde entier sur un niveau aléatoire. A vous d’accumuler des Toads supporters par vos prouesses et vos figures de style. Ils viennent grossir la population de votre royaume et vous débloquez des possibilités.





- Construire : créez votre propre royaume grâce aux pièces que vous avez accumulées et peuplez-le avec les Toads récupérés lors de la partie défi. Un mode "bac à sable" assez minimaliste et qui s'avère finalement sans grand intérêt, à part pour récupérer de-ci de-là des objets et bonus.