Taxation des Gafa : dialogue "constructif" entre Emmanuel Macron et Tim Cook à l'Élysée

À l'Élysée, on indique lundi soir, que le dialogue a été "constructif". Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron recevait Tim Cook, le patron d'Apple, à la demande de ce dernier. Point principal de leurs échanges : la taxation des Gafa, les géants du numérique, qui se retrouvent bien souvent au coeur d'affaires d'optimisation fiscale en raison de montages financiers qui leur permettent de baisser leur assiette fiscale, au grand dam de Bercy notamment. "La discussion va se poursuivre" sur ce dossier épineux, a précisé le palais présidentiel à l'issue d'un entretien de trois quarts d'heure.





D'autant que la France a pris l'initiative au niveau européen dans l'optique de voir les entreprises du secteur toutes taxées de la même façon. Dans le cas d'Apple, la question fâche particulièrement puisque l'entreprise paie principalement ses impôts en Irlande, où elle possède son siège social européen et où la fiscalité des sociétés est bien plus avantageuse qu'en France. Paris souhaite donc que l'Union européenne arrête "d'ici la fin de l'année" une position, malgré la résistance de certains pays, l'Irlande en tête. "Un dialogue constructif se noue (...) On n'est pas dans une impasse", a-t-on ajouté de même source.