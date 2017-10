TBH : c'est quoi ce réseau social rachetée par Facebook dont raffolent les ados américains

Depuis son lancement officiel, le 3 août dernier, l’application TBH a recueilli plus d'un milliard de réponses et a caracolé pendant plusieurs semaines en tête des applications gratuites les plus téléchargées sur l’App Store US. Elle revendique aujourd’hui 5 millions de téléchargements et plus de 2,5 millions d’utilisateurs actifs au quotidien, principalement des collégiens et des lycéens.





L'application est disponible pour l'instant dans 32 Etats américains, mais uniquement sur les appareils iOS. Une version dédiée aux terminaux Android devrait être déployée prochainement. "La demande a explosé si rapidement, ils n'ont tout simplement pas assez de bandes passantes sur le serveur et de support technique pour se développer plus rapidement pour le moment", si l'on en croit BuzzFeed. De quoi aussi faire languir d’impatience les utilisateurs des autres pays, et ainsi s’assurer un succès lors de son lancement mondial.