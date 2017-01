Tech Express : Samsung, Android et la censure chinoise

Contrairement aux trois années précédentes, Samsung ne profitera pas du Mobile World Congress de Barcelone pour présenter son nouveau téléphone haut de gamme fin février. Le Galaxy S8 devrait être présenté au mois d'avril lors d'un événement spécial à New York. Le constructeur coréen souhaite en effet prendre plus de temps pour faire une batterie de tests supplémentaires afin d'éviter le fiasco du rappel des Galaxy Note 7. Plus de 3 millions d'appareils avaient été rappelés urgemment à cause de batteries qui prenaient feu.