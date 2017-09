TEST - Jeux vidéo : FIFA 18 est-il toujours au-dessus de PES ?

Autant être "cash" avec vous, ce nouvel épisode FIFA est aussi beau à regarder qu'auparavant. Cette année, un soin particulier a été apporté à la gestion de la lumière et des couleurs pour tendre à plus de réalisme. Certains joueurs et entraîneurs -Kylian Mbappé et Zinedine Zidane pour ne citer que les plus célèbres-, ont eu le droit à une mise à jour faciale du plus bel effet. Les gestuelles de plusieurs stars, dont celle de l'ambassadeur du jeu Cristiano Ronaldo, ont été reproduites à la perfection. De fait, il vous arrivera parfois de croire que vous êtes devant la retransmission télé d'un match de foot... alors que vous jouez à la console.





Pour une plus grande immersion, les studios ont aussi placé le curseur sur l'environnement "in-game". La multitude de stades rafraîchis et la nouvelle modélisation des supporters apportent notamment un vrai plus au jeu. La foule est plus vivante que jamais, les chants - à l'image des deux tribunes du Parc des Princes qui (désormais) se répondent - rendent le tout encore plus agréable à écouter. Vous prendrez ainsi un malin plaisir à vous jeter dans les bras de vos fans, massés au plus près de la pelouse, pour célèbrer l'un de vos buts.