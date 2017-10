VIDÉO - On a testé la Super Nintendo Classic Mini, le plaisir retrouvé des années 90

On croise ainsi, parmi ces 21 jeux, les grands classiques que l'on espérait, de Super Mario World à Star Fox (Starwing chez nous), The Legend of Zelda : A Link to the Past, Final Fantasy II ou encore Street Fighter et Secret of Mana. On retrouve avec la même joie les confrontations entre amis sur Mario Kart. A une époque où les jeux vidéo ne jurent plus que par l'affrontement en ligne et le multijoueurs face à des noms sur un écran, quel bonheur de s'asseoir côte à côte pour jouer ! Il faut se refamiliariser avec les commandes et retrouver nos vieux réflexes ("Mais pourquoi a-t-il fait un saut si long ?") pour apprécier ces vieux opus qui n'ont finalement -hors graphisme - pas tant vieilli que cela. Enfin si un peu, mais on les savoure quand même et on prend surtout plaisir à les partager avec la jeune génération qui regarde cela avec un œil aussi interrogateur que curieux.