The Division : le réalisateur Stephen Gaghan (Syriana) va mettre en scène l'adaptation du jeu vidéo

Succès surprise du début d’année 2016, The Division emportait les joueurs dans un New York contemporain ravagé par une pandémie propagée lors du Black Friday. La ville livrée aux gangs, aux prisonniers évadés et autres groupuscules prêts à tout, une faction de civils entraînés dans le plus grand secret tentait de remettre de l’ordre. "Le jeu a été un énorme succès, en grande partie grâce à l’environnement créé et la vision d’un Manhattan quasi-apocalyptique", a expliqué Stephen Gaghan. "Il s’agit d’un jeu immersif, magnifiquement étrange, et pourtant familier, pouvant emprunter de multiples pistes".





Gaghan va désormais se pencher sur le scénario en compagnie des deux acteurs également producteurs de l’adaptation. Aucune date de sortie du film n’a pour le moment été annoncée.