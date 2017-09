Tinder : pourquoi vous auriez mieux fait de lire les conditions d'utilisation avant d'installer l'appli

On ne va pas se mentir ! Personne, ou presque, ne lit les conditions d'utilisation et règles de confidentialité avant d'installer une application sur son smartphone. Tout le monde, ou presque, clique sur "J’accepte". Et pour cause : en ouvrant un compte sur la messagerie Gmail, par exemple, l'utilisateur doit avaler pas moins de 20 pages au format Word de conditions d'utilisation et de confidentialité, soit au total plus de vingt minutes de lecture, qui plus est dans la langue de Shakespeare. Or, une fois acceptées (à l'aveuglette), ces sortes de contrats tombent aux oubliettes alors qu’ils définissent pourtant la collecte, l'exploitation et la dissémination de nos données personnelles, et cela de manière permanente.





Vous l’imaginez bien, ces textes, rédigés par des juristes hors pair, servent davantage à protéger les entreprises que les utilisateurs. Et l’application Tinder, avec ses 50 millions d’utilisateurs, n’échappe évidemment pas à la règle, comme a pu le constater la journaliste Judith Portail. Dans un article paru ce mardi 26 septembre sur le site du quotidien The Guardian, fait état du nombre colossal d’informations, parfois même très intimes, que possède Tinder sur chacun de ses membres.