"Tintin au pays des Soviets" débarque sur iPhone et iPad

Non détentrice des droits de publication (qui appartiennent à Casterman), les Editions Moulinsart sont néanmoins les responsables des contenus entourant Tintin et notamment de son image sur le numérique. Après deux ans de travail et plusieurs années de négociations avec Apple, "car l'humain est important pour nous", martèle-t-on chez Moulinsart, Tintin voit enfin le jour au format ePub, c'est-à-dire pour être lu comme une BD mais support mobile.





"Nous voulons toucher un autre public moins 'Tintinophile'", ne cache pas Yves Février, responsable multimédia chez Moulinsart. Et il ne cache qu'être aujourd'hui sur le numérique, c'est exister encore un peu. Ayant fait du jeune public "aux habitudes de lectures différentes" son cœur de cible, le choix du format se veut pratique. Il suffit de charger l'album "Tintin au pays des Soviets" sur son iPhone ou son iPad (prix : 7,99 €) pour débuter la lecture. Et c'est la version colorisée de cet album initialement en noir et blanc qui est fournie.





La planche originale de Tintin au pays des Soviets.