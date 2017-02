Tirelire connectée, assistant vocal intelligent, gardiennage de clés... La Poste passe aux services 2.0

Au sein des 250 m² du lab parisien, on réfléchit déjà à la conversion d’objets du quotidien : Monimalz (photo), une tirelire connectée reliée au Livret A, ou encore Lumi, un disque dur capable de stocker toutes les photos de vos appareils connectés sans intervention de votre part, sont en cours d'élaboration dans les locaux. Et les designers maison ont même pensé ce dernier comme un abjet décoratif qui se mue en cadre photo numérique. Oh My Keys, de son côté, a déjà été lancé en expérimentation. Votre bureau de Poste conservera ainsi un double de vos clés qui seront accessibles à tout moment via une appli, que ce soit parce que vous avez perdu votre trousseau ou que vous prêtez votre maison à des amis.





"Nous avons lancé il y a trois ans ‘20 projets pour 2020’", poursuit Philippe Mihelic. "On compte beaucoup sur l’intra-entrepreneurial, des projets proposés et développés par des collaborateurs qui n’ont pas toujours le savoir-faire technologique pour les réaliser. C’est là qu’on intervient pour les accompagner." Chaque année, deux à trois projets, sur quelque 250 proposés, sont sélectionnés par un jury pour être mis en chantier.