Les objets connectés pour suivre votre enfant sans l'étouffer

Beaucoup de parents optent pour un smartphone, pensant ainsi être rassurés. Mais rare sont les enfants avant 12-13 ans qui s’en servent réellement correctement pour avertir leurs proches. Il vaut souvent mieux opter pour des formats simplifiés à travers des montres GPS avec liste de contacts préétablis. Si vous avez choisi l’option smartphone, il existe des application qui peuvent soulager les parents inquiets et transformer n’importe quel smartphone iOS ou Android en traceur GPS.





Pour 1,99 € par mois (iOS et Android), l’appli Family Tracker s’installe sur l’appareil de l’enfant et permet ainsi suivre ses mouvements depuis son propre smartphone (via l’appli Jelocalise Viewer), définir des périmètres où l’enfant est censé se trouver, etc.





Find My Kids-Footprints (gratuit sur iOS et Android) vous donnera les dernières positions en temps réel enregistrées grâce au GPS de leur smartphone. Vous recevez une alerte dès qu’il est rentré à la maison ou bien arrivé à l’école. Et vous êtes avertis également si son smartphone vient à manquer de batterie





Pour la très grande majorité de ces produits, la Cnil s’assure que toutes les données sont parfaitement gérées et chaque entreprise fait l’objet d’une déclaration. "Tous les 15 jours, les données sont effacées", nous explique Philippe Wojcik, fondateur de Jelocalise.fr et du traceur GPS.