Twitter : voici comment poster des tweets de 280 caractères dès à présent

Twitter s’apprête à faire sa petite révolution. Le réseau social à l'oiseau bleu, en butte à de graves difficultés financières, va tenter de se relancer en doublant la limite de 140 signes par tweet, qui avait pourtant fait la singularité de la plateforme lors de son lancement en 2006. La rumeur revenait régulièrement ces dernières années sur une possible modification de la taille des messages. C’est donc chose faite, mais pas encore pour l’ensemble des utilisateurs.





La société californienne a en effet indiqué qu’elle effectuait des tests sur un nombre restreint d'usagers. Elle devrait ensuite étendre peu à peu cette nouvelle limite à l’ensemble des membres du réseau social - sauf en Chine, au Japon et en Corée du Sud, où la limite des 140 caractères pose moins de problème, les langues de ces pays étant beaucoup plus concises. Pour les plus impatients, sachez qu’il est dès à présent possible de contourner la limite imposée par le réseau social (comme dans l'exemple ci-dessous). Voici comment procéder.