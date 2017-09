Twitter fait sa révolution en testant des messages de 280 caractères

L'allongement des tweets ne concerne que les messages en caractères latins, explique le réseau, car c'est surtout en anglais, espagnol, portugais ou français que la limite de 140 caractères semble poser parfois souci aux utilisateurs, contrairement à ceux qui tweetent en japonais, coréen ou chinois. Selon le groupe, 9% des tweets en anglais atteignent 140 caractères (0,4% en japonais) et "la limite de caractères est une importante cause de frustration pour les gens qui tweetent en anglais".





"Lorsque les gens n'ont pas à caser leurs pensées en 140 caractères, et ont même encore de la marge, on voit davantage de gens tweeter", assure le réseau social né en 2006. Attirer plus d'utilisateurs permettrait potentiellement au groupe d'attirer plus d'annonceurs publicitaires et donc de remplir ses caisses. La firme de San Francisco est contrainte de se renouveler en raisons de ses difficultés financières. Elle a encore perdu 116 millions de dollars au second trimestre et le nombre de twittos actifs stagne autour de 330 millions.