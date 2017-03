Twitter : vous allez avoir encore plus de place pour vous exprimer (mais toujours en 140 caractères)

Laisser plus de place à la conversation, la rendre plus naturelle et faciliter l’expérience des échanges : c’est le leitmotiv de Twitter depuis quelques temps. Tout cela en moins de 140 caractères. Après avoir retiré du compteur le poids des photos, GIFs ou vidéo, ajouté sans surtaxe les sondages et les citations de tweet, le réseau au petit oiseau continue de répondre aux attentes de sa communauté.





La prochaine mise à jour (à partir de ce jeudi soir pour les plus chanceux) va ainsi vous faire gagner encore plus de place : désormais, lorsque vous répondrez au message d’une ou plusieurs personnes, les noms des utilisateurs ne seront plus comptabilisés dans la réponse.