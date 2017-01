Ultrafine, design, bluffante… : les TV rivalisent d'innovations au CES de Las Vegas

Non, le téléviseur n'est pas mort au CES. Le salon de l'électronique grand public est toujours le lieu d'une âpre bataille entre les ténors du secteur que l'on croyait tous tournés vers de nouveaux horizons, à savoir les objets et la maison connectée. Mais l'écran TV y figure toujours en bonne place et plus que jamais, il veut défier l'entendement technologique avec encore plus de couleurs et de réalisme, de design et d'innovation. Et chacun veut imposer sa norme.





LG, la TV papier-peint





La palme du produit bientôt commercialisé qui paraît révolutionnaire revient à LG. Inventeur de l'OLED avec ses contrastes et ses noirs profonds, le fabricant sud-coréen ne se repose pas sur ses acquis. Après la qualité de l'image unanimement saluée, il joue la carte de la finesse. Et même de l'ultra-finesse en dévoilant son LG Signature OLED W (pour Wallpaper – papier-peint en VF), récompensé du prix de l'Innovation du CES 2017. Un écran 4K tellement fin (2,57 mm) qu'il s'apparente à une photo posée sur le mur. Disposant également de la technologie Active HDR de Dolby Vision, LG ajoute l'effet "waouh" à la qualité de son image et le résultat s'avère assez impressionnant. Et en prime, l'OLED W se fixe grâce à de simples supports magnétiques au mur pour que l'espace entre le téléviseur et le mur soit inexistant.





Mais avec une telle finesse, il fallait trouver une solution pour continuer d'utiliser des connectiques avec sa TV et mettre l'électronique quelque part. Cela prend la forme d'une barre de son fournie avec et signée Dolby Atmos (son tridimensionnel avec deux haut-parleurs intégrés orientés vers le haut) qui est relié à l'écran par un fil transparent. Un petit bijou de 65 ou 77 pouces qui sera disponible dès avril prochain aux Etats-Unis, à un prix pas à la portée de toutes les bourses (8.000 dollars).