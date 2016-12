Une carte pour savoir où faire voler votre drone sans risquer une amende !

Ils ressemblent à des jouets pour enfant. Mais il ne faut pas s’y tromper : ce sont de vrais appareils volants, et un accident peut vite arriver. Si vous n’avez pas besoin de licence pour utiliser un drone de loisir pesant moins de 800 grammes, un certain nombre de règles doivent être respectées. Pour aider les pilotes du dimanche à connaître facilement les lieux qui sont adaptés à ce loisir, l’État a confié à la direction générale de l’aviation civile le soin d’élaborer une carte des zones de restrictions et d’interdictions en France métropolitaine, avec le concours de l’institut national de l’information géographie et forestière. Elle est accessible en vous rendant sur son géoportail.





"La carte regroupe les zones du territoire métropolitain où les vols de drones sont soumis à des interdictions ou des restrictions de façon permanente, explique le secrétariat d’État aux Transports. Ainsi, il est désormais facile et rapide pour un télépilote de vérifier où son drone peut voler et jusqu’à quelle hauteur." Objectif : éviter les vols imprudents et dangereux dans des zones sensibles, notamment aux abords des aérodromes. Les cartes d’outre-mer seront ajoutées dans les prochains mois, et l’intégration des zones restreintes de manière temporaires (par exemple à l'occasion du Tour de France) est également à l’étude.