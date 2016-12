VIDÉO - Grâce à son Autopilot, une Tesla évite une collision

Si ces derniers temps, l'Autopilot de Tesla avait fait parler de lui pour des accidents plus ou moins graves qu'il n'avait pas su éviter. Les images, dévoilées le 27 décembre dernier par un conducteur, vont venir conforter la firme d'Elon Musk dans l'utilité de son système d'assistance à la conduite.





Sur la vidéo, on voit un véhicule rouge roulant devant la Tesla Model X venir percuter un SUV par l'arrière, puis ce dernier faire des tonneaux au milieu de l'autoroute. Simultanément, après avoir émis un signal sonore, la voiture électrique se stoppe à bonne distance de la zone d'accident, évitant le carambolage.





Si la presse américaine a rapidement prêté des dons divinatoires à la voiture, ils sont sans doute plus rationnels et fonctionnels. Grâce à ses multiples radars et capteurs, la Tesla analyse en permanence tous les éléments extérieurs, la conduite et les comportements des autres véhicules. Au moment de l'impact, l'Autopilot avait déjà enregistré de nombreux éléments lui permettant d'anticiper l'accident et d'entrer dans un mode de "veille" des situations. Il a été ainsi capable de stopper la voiture avant le choc et sans contrôle humain.