Vacances : 8 applis ludiques pour occuper intelligemment vos enfants

Medelia : le trésor de la Méditerranée

L'Institut du monde arabe s'offre une première application à destination des plus jeunes. Un jeu vidéo sur support mobile qui va mêler aspects ludique et culturel. Le musée parisien s'est associé au studio français Pinpin Team pour proposer une aventure tout autour du bassin méditerranéen. Après avoir personnalisé son avatar, l'enfant part à la poursuite d'un trésor caché sur l'île de Medelia. Pour parvenir à résoudre le mystère, il va devoir parcourir six villes mythiques et historiques du pourtour méditerranéen (Constantinople, Damas, Le Caire, Kairouan, Cordoue et Venise). Le jeune joueur va y découvrir chaque époque marquante des cités (entre le VIIIe et le XVe siècle) et comprendre l'évolution historique de la Méditerranée, ses différentes influences et populations en rencontrant des personnages ou en trouvant des objets. Une façon de faire découvrir l'histoire, la science, les religions ou encore l'art aux plus jeunes à travers des mini-jeux ou des énigmes.