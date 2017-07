Valises, trajet, wifi, secours, loisirs… 10 applis pour réussir votre départ en vacances

Pour organiser parfaitement son départ : TripIt

Le drame des départs en vacances, c'est de pouvoir oublier quelque chose. Alors pour penser à tout, Triplt est là. L'application est une sorte de check-list et d'organizer sur place : créez votre calendrier de vacances, ajoutez vos informations de voyage (billets, horaires, email de confirmation, location de voiture, etc.) et vos plans. Si vous utilisez une adresse Gmail ou des applis Google, tout sera automatiquement répertorié. La version premium s'adresse aux grands voyageurs qui obtiendront en plus l'alerte en temps réel pour leur avion, la recherche d'un vol et d'un siège, les alertes remboursement et autres infos nécessaires pour ceux qui voyagent fréquemment.

Prix : gratuit (version premium à 49 €/an) - Disponible sur iOS et Android





Pour éviter les bouchons : Bison Futé

L'indien le plus connu des vacances se modernise et s'offre désormais une application plutôt complète. Accidents, ralentissements, zones de danger, itinéraires bis et météo du jour vous sont proposés pour rendre la route des vacances plus agréables. Bison Futé vous indique le meilleur moment pour prendre la voiture, les routes à éviter et une carte info-trafic en temps réel, avec toutes les informations concernant également les travaux et voies fermées de nuit.

Prix : gratuit - Disponible sur iOS et Android