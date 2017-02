VIDÉO - 3 astuces d’un joueur professionnel pour gagner à Call Of Duty

Dans un duel, la bonne technique pour esquiver les balles de l’adversaire consite à sauter. Pour être le plus efficace possible "de nouvelles technologies de manette" permettent de "gagner quelques millisecondes" indispensables pour gagner une partie. La plupart des joueurs professionnels ou assidus utilisent ce type de manette "complètement customisable". La manette de mAxxie est une SCUF Gaming, une marque référente en matière d'e-sport. Elle a "des palettes à l’arrière" qui lui permettent d’avoir deux boutons en plus. Ce type de manette est d’une rare efficacité dans les compétitions et permet d’être beaucoup plus réactif.