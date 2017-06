VIDÉO - Avec "Détour", Michel Gondry revisite les vacances d'été au smartphone

"J’ai insisté pour qu’on tourne dans cette région que j’adore. Et puis après, j’ai réalisé que cette région était belle car elle était bien arrosée", s'amuse l'homme derrière la caméra. L'équipe de tournage a dû faire face à une météo parfois capricieuse lors de la dizaine de jours consacrée au tournage. "Dès le départ, on s’est dit que, si on tournait comme un film et pas comme une publicité, on devait faire face aux changements de météo et aux imperfections possibles sur la luminosité. Si pour un plan, on avait du soleil et pas pour le suivant, c’était comme ça et on devait s’adapter. C’est ce qui fait la différence d’apparence entre un film "honnête" et une publicité où tout est parfaitement raccord".





S'adapter, le maitre-mot pour lui. Passer d'une caméra à un smartphone n'a rien d'évident la première fois. Mais Michel Gondry a gardé quelques automatismes, comme celui de prendre son chef opérateur habituel, Laurent Brunet. "Au départ, je voulais tenir la caméra moi-même pour être dans l’esprit," explique-t-il. "Et puis, je me suis dit que si l’image craignait, je ne voulais pas être le seul responsable (rires)". Et d'ajouter : "Laurent Brunet était enchanté, excité. C’était un peu un challenge pour lui car il se lançait aussi dans l’inconnu. Il a fait le même travail de chef op’ même si l’appareil est plus léger."