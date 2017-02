Apple Park : le nouveau campus d’Apple se dévoile avant son ouverture en avril

"Un campus né d’une imagination lumineuse", salue Jony Ive, chief design officer d’Apple. "Steve a mis énormément d’énergie dans la création et la préservation d’environnements créatifs très stimulants. C’est avec le même enthousiasme, et selon les principes de design qui caractérisent nos produits, que nous avons abordé la conception, l’ingénierie et la réalisation de notre nouveau campus", ajoute-t-il. Tout a été fait avec le cabinet d’architectes Foster+Partners pour intégrer les différents bâtiments (et aussi une salle de sport de 10.000m², un parking de plusieurs niveaux, une cafétéria, un centre R&D, un Apple Store…) à l’environnement.





Et Steve Jobs, le fondateur de la marque, n’a pas été oublié. L’amphithéâtre de 1.000 places portera son nom (photo ci-dessous). Cet auditorium, de la forme d’un cylindre de verre haut de plus de six mètres et de 50 mètres de diamètre, devrait ouvrir dans le courant de l’année et surplombé les lieux.