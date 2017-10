VIDÉO - Apple prépare-t-il un iPhone pliable ?

L’autre urgence pour Apple, c’est la concurrence. On sait que Samsung a dans ses cartons un futur Galaxy Note 9 repliable. Dans les designs qu’imaginent certains internautes, on voit ce grand smartphone qui en se dépliant deviendrait une tablette de 7 pouces complète. L’appareil serait d’ailleurs déjà prêt, dans sa forme définitive, on devrait donc bientôt en entendre parler, peut-être même avant la fin de l’année.





Pour autant, on a du mal à croire qu’Apple dégaine son iPhone pliable de sitôt. On vous l’a déjà dit mille fois, chez Apple on attend que les technologies soient prêtes, on attend de pouvoir en faire quelque chose de marquant, on attend aussi que le marché et l’utilisateur soient prêts. Il suffit de voir combien de temps Apple a pris avant d’adopter la recharge sans fil pour comprendre que son calendrier a un rythme bien à lui. Et puis, n’oubliez pas, chez Apple, un brevet n’annonce pas un produit, juste éventuellement, la possibilité d’un produit.