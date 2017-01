Belgique : des drones pour faire les premiers constats d’accident

En arrivant sur les lieux, les policiers pourront en effet mettre les drones en route pour survoler la scène et la photographier, afin d’obtenir des plans en 3D de la zone et mieux effectuer les constats. Jusqu'ici, "on devait dépanner les voitures avant de faire des photos 2D. Maintenant, les véhicules peuvent rester sur place. On laisse voler le drone qui fait la constatation lui-même", souligne un porte-parole de la police fédérale.





L’intervention est ainsi réduite au maximum, souvent de moitié par rapport à un constat habituel, permettant ainsi de limiter les embouteillages.