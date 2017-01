VIDÉO - Ce drôle de robot joue... de la cornemuse !

Les robots savent presque tout faire de nos jours. Préparer, cuisiner et emballer 400 hamburgers à l'heure. Résoudre un Rubik’s cube en moins de deux secondes. Et même… jouer de la cornemuse ! Ardu McDuino est la dernière création de XenonJohn, l'un des membres d’Instructables.com, ce site web communautaire qui permet de partager des projets DIY ("Do it yourself").





Le roboticien amateur a utilisé une imprimante 3D pour fabriquer les mains. Et chacun des doigts est articulé individuellement, à l'aide d'une carte Arduino Mega 2560, qui fait office de "cerveau". Ardu McDuino n’est pas encore doté d’un système de ventilation autonome, il a donc besoin de l’aide d’un humain. Mais son créateur planche sur un système de pompe à air automatisée. Ainsi, il pourra jouer de la cornemuse 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Sans jamais s’épuiser…