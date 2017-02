VIDÉO - Découvrez l’une des expériences de réalité virtuelle les plus immersives du monde

Véritable révolution pour les uns, simple effet de mode pour les autres, la réalité virtuelle ne laisse personne indifférent. Mais tous ou presque s'accordent à dire que cette technologie ouvre des portes alléchantes en matière de divertissement. Exemple avec Zero Latency, expérience horrifique multijoueurs qui vient de poser ses pixels à Madrid.





Forte de son succès au Japon, en Australie et en Amérique du Sud, l'entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle propose désormais dans la capitale espagnole une expérience inédite sur le Vieux Continent. Équipés de PC fixés dans leur dos, d'un fusil créé grâce à une imprimante 3D, de détecteurs de mouvements et d'un casque de réalité virtuelle, les joueurs - dont l'attirail n'a ainsi rien à envier aux membres de SOS Fantômes - sont invités à combattre une horde de zombies plus vraie que nature.