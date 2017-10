VIDÉO - Découvrez le premier vinyle connecté (qui est français !)

Premier album à essuyer les plâtres : le nouveau vinyle de remix de Wax Tailor. Au coeur du disque, fondu dans la matière, une puce NFC, détectable par tous les smartphones Android et Apple (à condition que ces derniers soient mis à jour sous la dernière version d'iOS). Passez votre smartphone devant le disque, et il vous proposera de pré-écouter le contenu, ou de télécharger l'application Revive, qui permet elle d'embarquer l'intégralité de l'album, et quelques bonus, pour les écouter en mobilité, loin de sa platine de salon.