VIDÉO - Découvrez les talons du futur qui ne vous feront plus mal au pied

Vous allez enfin trouver chaussure à votre pied ! Porter des talons plusieurs heures d'affilée sans en avoir plein les bottes, ce sera désormais possible ! Dolly Singh, ancienne recruteuse pour Space X, l'entreprise aérospatiale révolutionnaire, a décidé de mettre la technique au service des femmes en réunissant des ingénieurs, des astronautes et des stylistes pour tenter de créer l'escarpin parfait.





Comment ? En équilibrant le poids des femmes non plus sur leurs orteils mais sur tout l'ensemble de la chaussure avec trois parties détachables d'une extrême légèreté.





Une journaliste de Business Insider a eu la chance de les tester et si l'on en croit son reportage, les "Olympus One Heels" sont "les talons les plus confortables" qu'elle n'a jamais portés. La jeune femme ne les a essayés qu'une quarantaine de minutes mais affirme qu'elle n'avait pas l'impression de porter des talons hauts.