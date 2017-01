Découvrez Sea Bubble, le taxi aquatique du futur qui sera expérimenté en février à Paris

En mars prochain, la maire PS de Paris Anne Hidalgo, qui a soutenu le projet dès ses débuts, aura le droit d’expérimenter en avant-première ce qu’elle pense être "le futur service de taxis sur la Seine". Entre cinq et dix véhicules devraient entrer en service "opérationnel" avant cet été. Avec un slogan qui devrait plaire aux habitants de la capitale : "Zéro émission, zéro vague et zéro bruit". Reste à savoir combien leur coûtera la course !