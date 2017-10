VIDÉO - Ecouteurs, collier, appli... nul en langues ? La technologie va vous aider à maîtriser Shakespeare ou Dante

Dans une petite boîte qui sert également de recharge (autonomie annoncée de 24 heures), on trouve donc les Pixel Buds, deux écouteurs reliés par un fil en tissu tressé et se connectant en Bluetooth à un apparei fonctionnant sousl Android (7.0 Nougat et supérieur). Ils se positionnent facilement dans tous types d’oreilles et sont plutôt agréables à porter. D’un appui sur l’oreillette droite tactile, vous accédez aux commandes (volume, marche-arrêt, etc.). Si vous maintenez votre appui, vous accédez au petit plus de ces Pixel Buds, Google Assistant. A vous de passer les ordres que vous souhaitez : appel téléphonique, lancement de la musique, agenda, question, etc. Vous avez même des rappels de la part de Google quant à vos rendez-vous.