VIDÉO - FIFA 18 : des bugs rendent les premiers joueurs dingues

Comme chaque année, la guerre FIFA 18 – PES 2018 est lancée. Deux semaines après son concurrent de Konami qui a repensé son jeu en axant sur la jouabilité, l’opus d’Electronic Arts est disponible depuis vendredi. Mais les premiers joueurs l’ont en main depuis plusieurs jours déjà (abonnés à EA Early Access). Et si la simulation de football compte toujours autant d’aficionados, ils sont nombreux à avoir fait part de nombreux bugs sur les réseaux sociaux.





Parmi les améliorations appréciables de ce nouvel opus, on trouve notamment la modélisation des supporters et une foule plus vivante que jamais. On s’y croirait… Mais quelques éléments ont amusé les joueurs. A commencer par cet étrange 4e arbitre "bicolore" (qui ressemble en prime beaucoup à Wayne Rooney).