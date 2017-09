VIDÉO - Cristiano Ronaldo, Neymar, OM... on a causé de FIFA 18 avec Laure Boulleau

À l'occasion de la sortie de FIFA 18, ce vendredi 29 septembre sur consoles (PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 et Switch) et PC, LCI est allé à la rencontre de Laure Boulleau lors d'une session d'interviews organisée au Parc des Princes par l'éditeur du jeu vidéo. L'internationale française, joueuse emblématique de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain, aussi à l'aise manette en main que ballon au pied, a fait parler sa technique sur la nouvelle mouture d'EA Sports.





Entre deux parties de la célèbre simulation de football, concurrente de PES 2018 (voir notre test ici), l'arrière gauche du PSG s'est prêtée au jeu du "portrait FIFA". Son joueur préféré, le club avec lequel elle ne joue jamais, le but qu'elle rêve de marquer un jour, sa ressemblance avec son avatar dans le jeu... Laure Boulleau n'a occulté aucun sujet dans cette interview décalée.