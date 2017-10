VIDÉO - A Tokyo, à chacun son robot

Les robots sont très populaires au Japon. On les retrouve ainsi tout naturellement dans les allées de CEATEC, le grand salon japonais des technologies qui ouvre ses portes ce mardi à Tokyo. Envoyé spécial pour LCI, notre journaliste Cédric Ingrand vous dévoile les particularités de trois robots. Le premier participe à l’éveil des enfants. A l’inverse, le second stimule la mémoire et le moral des seniors. Enfin le troisième apparaît comme un policier de proximité capable notamment de reconnaître les habitants du quartier et d'intervenir en cas de délit ou d'urgence vitale.





Un reportage à retrouver dans la vidéo ci-dessus.