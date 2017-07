VIDÉO - Voici à quoi ressemblera (très probablement) le futur iPhone 8

PROTOTYPE - A force de rumeurs multiples, on voit (sans doute) se dessiner le futur iPhone 8, annoncé comme une bête de puissance pour fêter les 10 ans du produit. Le site Tiger Mobiles et le compte Twitter OnLeaks ont élaboré un prototype regroupant les informations les plus pertinentes. Et ils ont mis le tout dans une vidéo du smartphone d'Apple plus vraie que nature.