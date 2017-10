VIDÉO - "J'apprends encore beaucoup" : le robot Sophia prononce un discours à l’ONU

Drôle de surprise pour les représentants des Nations unies, mercredi à New York. Sophia est venue faire un discours lors d’une réunion sur l’intelligence artificielle et a même pu s’entretenir avec la secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohammed. Mais Sophia n’était pas une intervenante comme les autres. Elle est un robot à forme humaine. Sophia a vu le jour il y a un an et demi au sein de la société américaine Hanson Robotics. A la différence de nombreux robots, elle est dotée d’une technologie qui lui permet d’avoir des expressions faciales des plus réalistes. Son visage a été modélisé sur celui de l’actrice Audrey Hepburn, avec un teint de porcelaine et des yeux expressifs.