VIDÉO - Lunii, la petite boîte qui fabrique les histoires imaginées par vos enfants

Raconter une histoire créée et faite par les enfants. C'est le concept original de Lunii, une petite boîte développée par une jeune start-up française. La "fabrique à histoires" raconte aux enfants de jolies aventures, dès l'âge de 3 ans. Et surprise, c'est à eux de choisir où l’histoire va se passer, avec qui et avec quoi. Dès que c'est fait, Lunii conte les histoires qu'ils ont imaginées.