VIDÉO - Avec son Mate 10 Pro, Huawei vient jouer dans la cour des grands

Du côté des performances, il y a de quoi faire. Le Mate 10 Pro intègre une batterie de 4000 mAh (milliampère heure) qui permettra même aux plus gros utilisateurs de tenir plus d'une journée. On apprécie aussi la possibilité de transformer son appareil en PC portable à l'aide d'un simple câble à connecter à un écran (TV, ordinateur, etc.) à la façon de la fonctionnalité Continuum de Windows ou comme le DeX de Samsung qui nécessitait, lui, un achat de socle. Le Mate 10 Pro devient alors le trackpad et vous pourrez ouvrir des applis, visionner du contenu, faire du multitâche et du multifenêtre comme avec un ordinateur. On se croirait un peu sous le Chrome OS des Chromebook. Et même utiliser séparément les deux écrans. On ne sait pas à combien le câble sera vendu ni s'il est intégré.