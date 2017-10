VIDÉO - Pixel 2 : on a approché les nouveaux smartphones signés Google

Chez Google, on se félicite de sa caméra de 12,2 MP (ouverture F/1.8) qui peut faire la nique aux doubles capteurs photo de la concurrence. Elle s'accompagne de plus du stabilisateur optique de l'image et d'une stabilisation électronique en vidéo. La Pixel Camera a reçu la meilleure note attribuée par DxOMark, le site de référence (98). Et le Pixel 2 peut ainsi prendre des photos en mode portrait, jouer sur les effets de profondeur avec un seul capteur. Il peut remercier pour cela le machine learning et le logiciel intégré qui créent eux-mêmes la profondeur car l'appareil comprend ce qui est au premier plan et ce qui est au second. Nous avons fait des essais dans un environnement pas forcément favorable et le mode portrait s'en sort plutôt bien. Et le mode photo peut même se déclencher pour un selfie.