VIDÉO - Plongez dans l'univers oppressant de The Evil Within 2

Les premières bandes annonces et vidéos ont laissé entrevoir un jeu qui flirte allègrement du côté du cinéma d’horreur. The Evil Within 2 revient faire peur et a choisi son jour : vendredi 13 (octobre). Une référence cinématographique évidente pour un nouvel opus signé Bethesda et qui va jouer avec nos nerfs.

Des premières images aperçues lors de l’E3, le salon du jeu vidéo de Los Angeles en juin dernier, nous avions gardé un souvenir fort d'une ambiance à la fois oppressante et intrigante. Un peu de Poltergeist pour le retour des esprits, un bon vieux Vendredi 13 pour le stress et un peu (beaucoup) de sanguinolent, une bonne dose de mystique surréaliste et dérangeante : voici le cocktail détonnant qui semblait s'annoncer pour la suite du premier épisode sorti il y a trois ans et qui avait glacé d'effroi beaucoup d'amateurs de jeu survival.